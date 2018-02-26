Глава МИД Армении выступит на 37-й сессии Совета ООН по правам человека
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 27-28 февраля посетит Женеву для участия в 37-й сессии Совета ООН по правам человека, где выступит с речью. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении.
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