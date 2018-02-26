Dolce & Gabbana променял моделей на дронов

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana во время Недели женской моды в Милане устроил показ своих аксессуаров с помощью дронов. Устройства, к которым были прикреплены сумки, вылетели из-за кулис и пролетели над подиумом, передает Арменпресс. Видео с показа опубликовано в Twitter.