Генсек ООН назвал изгнание рохинджа из своих домов в Мьянме этнической чисткой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал этнической чисткой изгнание из своих домов представителей народности рохинджа в Мьянме. Выступая в понедельник в Женеве на открытии 37-й сессии Совета ООН по правам человека, он призвал правительство этой страны обеспечить гуманитарный доступ в штат Ракхайн, а международное сообщество - оказать помощь рохинджа, бежавшим в Бангладеш, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Лишенные гражданства, они [рохинджа] подвергались крайне жестокому обращению со стороны вооруженных сил и других [людей]. Они были изгнаны из своих домов и страны, что является ясным примером этнической чистки", - сказал генеральный секретарь.

Совет ООН по правам человека рассмотрит в ходе 37-й сессии положение в области прав и свобод в более чем 30 государствах, включая Мьянму, Украину, Сирию, Южный Судан, Бурунди, КНДР и Йемен. Внимание будет уделено также таким проблемам, как защита детей в условиях вооруженных конфликтов, обеспечение прав инвалидов, борьба с расизмом и расовой дискриминацией.



