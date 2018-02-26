Карл Лагерфельд снова разденет женщин

Немецкий модельер Карл Лагерфельд, креативный директор дома Chanel и основатель собственного именного бренда, выпустит новую линию купальников, как передает Арменпресс, об этом сообщает FashionNetwork.

Дизайнер разработает лимитированную коллекцию купальных костюмов сезона весна-лето 2019 для итальянской компании Area B. Первые модели будут показаны модным обозревателям летом 2018 года. Предполагается, что коллекция будет продаваться в монобрендовых магазинах марки и у избранных мультибрендовых ретейлеров.

В январе 2018 года было объявлено, что Карл Лагерфельд и американская модель, 16-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер создадут совместную коллекцию одежды. В капсульную линейку Karl Lagerfeld X Kaia войдут женская одежда, обувь, а также солнцезащитные очки и ювелирные украшения.