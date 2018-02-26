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Комитет госдоходов в будущем на своем сайте будет вести прямую трансляцию из таможенных залов обслуживания

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В числе проектов Комитета  -  обеспечение прямой видеотрансляции из таможенных залов обслуживания.

Как сообщает  «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами сообщил первый заместитель председателя комитета С. Аветикян.

По его словам, модернизированный и действующий по принципу “одного окна” формат, применяемый на Араратской таможне, будет внедрен и на других таможнях, откуда будет вестись прямая видеотрансляция на официальном сайте petekamutner.am.

“Программа Араратской таможни была одной из приоритетных для 2018 г., формат которой будет применен и на остальных таможнях. Как вы знаете, здесь на установленный на первом этаже монитор выводится информация об очереди,  а также есть возможность вести видеотрансляцию из зала обслуживания. Мы постараемся в короткие сроки организовать видеотрансляцию из всех залов всех таможен на нашем официальном сайте. Наша цель – быть максимально прозрачными, чтобы всякий мог увидеть, как это делается”, - сказал С. Аветикян.




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