Добровольцы–участники освободительной войны в Арцахе посетили военно-спортивный колледж имени Монте Мелконяна

По инициативе МО РА группа добровольцев – участников освободительной войны в Арцахе 25 февраля посетили военно-спортивный колледж МО имени Монте Мелконяна, приняли участие в мероприятии, посвященном 30-летию Арцахского движения и 26-летию ВС Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации МО РА.

Перед этим добровольцы вместе с руководителями МО, ВС и Генштаба ВС РА присутствовали на литургии в монастыре Агарцин.

Во время мероприятия в колледже добровольцев приветствовал министр обороны В. Саргсян. Глава оборонного ведомства представил основные направления модернизации армии, процесс реформ, обратился к идеологии “Народ-армия”, подробностям программ “Это я” и “Честь имею”, их целям и ожидаемым результатам. Говоря о будущих проектах, В. Саргсян подчеркнул, что в 2018 г. в рамках семилетней программы модернизации армии МО выступит с новыми инициативами, в частности, в социальной, образовательной сферах, сфере ВПК.

В заключение встречи министр обороны вручил ведомственные награды ряду добровольцев.