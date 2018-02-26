Иран примет адекватные меры в случае выхода США из ядерной сделки

Исламская Республика Иран (ИРИ) примет адекватные меры в том случае, если США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства ИРИ Бахрам Гасеми во время еженедельного брифинга в Тегеране, который в прямом эфире транслировал телеканал Press TV.

"В случае выхода США из СВПД мы примем адекватные меры, задействовав все имеющиеся у нас ресурсы", - сказал Гасеми. Он также добавил, что ИРИ заинтересована в СВПД, однако "США действуют наперекор интересам Ирана". "Любые выпады [президента США Дональда] Трампа в адрес Тегерана безосновательны и не имеют силы", - резюмировал Гасеми.





