Могерини призвала к немедленному выполнению резолюции СБ ООН по Сирии

Резолюция СБ ООН о гуманитарном перемирии в Сирии должна быть выполнена немедленно, как передает Арменпресс, об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

В субботу СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии.

"Это необходимый и воодушевляющий шаг, но это лишь первый шаг. Теперь эта резолюция должна быть немедленно выполнена, должны быть созданы механизмы наблюдения", — сказала Могерини журналистам перед заседанием глав МИД стран-членов Евросоюза.

"Мы с министрами крайне обеспокоены активизацией военных операций по всей Сирии, в первую очередь, режимом и его сторонниками. Три гаранта астанинского процесса – Россия, Иран и Турция – несут особую ответственность за то, чтобы произошел процесс деэскалации, а не эскалации", — сказала Могерини.

Она отметила, что ЕС "продолжит работать в ближайшие дни и вместе с ООН и всеми международными и региональными партнерами, чтобы ситуация на месте немедленно улучшилась".