Президент Республики Корея призвал США смягчить условия для диалога с КНДР

Соединенные Штаты должны смягчить условия для диалога с КНДР и как можно скорее сесть за стол переговоров. С таким заявлением выступил в понедельник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Недавно КНДР показала свою открытость для активного вовлечения Соединенных Штатов в переговоры, США также говорят о важности диалога. Соединенным Штатам необходимо снизить барьеры для переговоров с КНДР, а ей нужно показать готовность к денуклеаризации. Важно, чтобы США и КНДР как можно скорее сели вместе [за стол переговоров]", - цитирует агентство Reuters заявление южнокорейского лидера, сделанное на встрече в Сеуле с вице-премьером Госсовета КНР Лю Яньдун.

Ранее представитель южнокорейского министерства объединения Пэк Тэ Хён выражал надежду на скорое начало конструктивного диалога между КНДР и США.





