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В будущем на сайте Комитета госдоходов Petekamutner.am будет доступна функция автоматического определения таможенной стоимости автомобилей

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В скором будущем на сайте Комитета госдоходов будет доступна функция автоматического определения таможенной стоимости автомобилей. Об этом сообщил на встрече с журналистами первый заместитель председателя комитета Самвел Аветикян, с удовлетворением отметивший, что процесс растаможивания автомобиля сейчас занимает в среднем 20 минут. “Для улучшения бизнес-среды, мы с 2017 г. применяем принципиально новый подход к оценке импортируемого автомобиля. Как вы знаете, есть цены на новые машины, а цены на подержанные рассчитываются по формуле. Скоро будет доступна функция автоматического определения их стоимости”, - передает «Арменпресс»  слова С. Аветикяна, добавившего, что в будущем станет возможным также автоматический расчет таможенных платежей.

Как отметил чиновник, постоянно обновляется помещаемая на сайте информация о таможенных ценах, количестве, числе импортеров и методе применения расчета цены сделки по более чем 250 товарам.

“Таможенное оформление грузов, сопровождаемых импортируемыми автотранспортными средствами, также оформляется в пунктах оформления автомашин. На сайте Petekamutner.am каждый месяц публикуется методика определения таможенной стоимости по отдельным товарам. Удельный вес применения метода цены сделки составляет 68%”, - сообщил С. Аветикян.




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