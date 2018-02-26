Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

У Карена Карапетяна новый советник

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Премьер-министр РА Карен Карапетян приказом назначил Арама Мхояна своим советником. Об этом «Арменпресс» сообщили в правительстве РА.

Арам Мхоян прежде являлся министром сельского хозяйства Республики Арцах.




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