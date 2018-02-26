Индия испытала беспилотник круглосуточного наблюдения, сообщил источник

Индия провела успешное испытание нового беспилотного летательного аппарата Rustom-2, способного выполнять задачи в воздухе до 24 часов, как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости источник в Организации оборонных исследований и разработок (DRDO, находится в подчинении у минобороны Индии).

"Испытание прошло в воскресенье в округе Читрадурга, штат Карнатака. Все показатели в норме", — рассказал собеседник агентства.

Rustom-2 предназначен для круглосуточного сбора данных, рекогносцировки и наблюдения за позициями противника как в ручном, так и автоматическом режимах. Высота полета беспилотника — около 6,7 километра, скорость — порядка 280 километров в час. Выпускается в трех различных модификациях. Разработчик — компания Auronautical Development Establishment (ADE), входит в состав DRDO.