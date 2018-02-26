Сурен Караян и Сейид Касем Саджади обсудили перспективы укрепления армяно-иранского экономического сотрудничества

Министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян принял Чрезвычайного и полномочного посла ИРИ в Армении Сейида Касема Саджади, с которым обсуждались перспективы армяно-иранского экономического сотрудничества. Министр и посол во время встречи обратились к результатам экономического сотрудничества за прошлый год и предпринятым действиям, а также обсудили последующие шаги.

Как сообщили «Арменпресс» в службе информации министерства, посол Ирана отметил, что взаимный отказ от вьездных виз способствует не только росту туризма, но и деловым поездкам, стимулируя бизнес-связи. По словам посла, этому способствует также отказ Армении от налога на вьезд легковых автомобилей из ИРИ.

Министр С. Караян и посол С. К. Саджади обсудили перспективы расширения присутствия иранского бизнеса в Армении, а также способы привлечения и поощрения иранского бизнеса в СЭЗ Мегри. Отмечено, что не менее важно и способствовать выходу и закреплению армянских производителей на иранском рынке.

С. Караян представил гостю подробную картину всех тех мероприятий, которые Армения намерена осуществить для иранских туристов на праздник Новруз.

Министр С. Караян подчеркнул на встрече: “Мы всегда были сторонниками укрепления экономических связей Иран-ЕАЭС и сейчас продолжаем работу в этом направлении. Я хочу еще раз заверить, что мы готовы стать продуктивной площадкой для дружественного Ирана при выходе на рынок ЕАЭС”.