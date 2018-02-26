Конец календарной зимы в Северном полушарии отмечен капризами погоды: на значительной части Европы установились сильные холода, а в Арктике температура необычно высокая. На это обстоятельство обратила внимание Всемирная метеорологическая организация (ВМО), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это явление - хоть и редкое, но не беспрецедентное", - заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВМО Клэр Нюллис.

Нюллис привлекла внимание к прогнозу регионального центра ВМО по мониторингу климата в Германии, согласно которому с 20 февраля наступил период "с температурами существенно ниже нормальных, который продлится по меньшей мере 2-3 недели на большей части Европы". "Самые сильные холода ожидаются на неделе, начинающейся с 26 февраля", - прогнозирует германский центр, подчеркивая, что на европейской части России, в Белоруссии, Польше и на Украине столбик термометра опустится ниже минус 10 градусов Цельсия. В Центральной Европе, на севере Италии, на Балканах и странах Балтии температура будет "аномальной" - ниже минус 6 градусов. Югу Европы метеорологи сулят морозы, предупреждая о губительных для сельского хозяйства заморозках на почве, а также о "риске для уязвимых людей вследствие воздействия холода".