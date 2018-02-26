Таможенные поступления в январе 2018 г. выросли на 20%, несмотря на прекращение взимания НДС на границе

Таможенные поступления в госбюджет в 2017 г. составили 318,3 млрд драм, что на 60,2 млрд или на 23,4% больше поступлений 2016 г. Уже в январе 2018 г. таможенные органы внесли в бюджет более 18 млрд драм, что на более чем 3 млрд драм или на 20% превышает аналогичные показатели 2017 г.

Первый заместитель председателя Комитета госдоходов С. Аветикян считает это результатом осуществленных реформ. “Цифры сами по себе красноречивые и свидетельствуют, что реформы отрасли были направлены больше на применение налоговых льгот, улучшение налоговой администрирования и упрощение процедуры”, - передает «Арменпресс» слова чиновника.

Обратившись к росту налоговых поступлений в январе 2018 г., С. Аветикян отметил тот знаменательный факт, что рост обеспечен даже при условии предоставления налоговых льгот.

С 1 января 2018 г. налоговые льготы предоставляются при импорте машин и механизмов, почему в бюджет не были внесены 2,6 млрд драм НДС.

“Даже при этом мы обеспечили рост таможенных поступлений. Это говорит о том, что наши реформы способствуют улучшению бизнес-среды. При освобождении от налогов, оставляя за предприятием оборотные средства, мы способствуем развитию бизнеса, что в результате приводит к снижению цены на реализуемые товары”, - подчеркнул замглавы Комитета по госдоходам.