Главы армянских общин посетили армянский дом престарелых в Алеппо

После окончательного освобождения Алеппо, трое глав армянских общин и представители национальных властей 25 февраля посетили армянский дом престарелых города и осмотрели разрушенное в ходе боев здание центра “Аревик”. Об этом пишет местный “Гандзасар”, сообщает «Арменпресс».