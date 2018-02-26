Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

Главы армянских общин посетили армянский дом престарелых в Алеппо

nope

После окончательного освобождения Алеппо, трое глав армянских общин и представители национальных властей 25 февраля посетили армянский дом престарелых города и осмотрели разрушенное в ходе боев здание центра “Аревик”. Об этом пишет местный “Гандзасар”, сообщает  «Арменпресс».




facebook

Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
rss
Последние новости

Все новости    

news icon  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
settings Страница конфигурации