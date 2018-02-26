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В Батуми состоялось мероприятие, посвященное 30-летию Арцахского движения

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В генеральном консульстве РА в г. Батуми 20 февраля, совместно с местными армянскими общинными организациями, было организовано мероприятие, посвященное 30-летию Арцахского движения.

Как сообщили  «Арменпресс»  в службе информации МИД РА, перед собравшимися выступил генеральный консул Егише Саргсян, зачитав приветственное послание президента РА С. Саргсяна, посвященное этой дате.

Среди выступавших были духовный пастырь ААЦ Аджарии и прилегающих районов  иерей о. Арарат Гумбалян, председатель Союза армян Аджарии Г. Варданян, председатель армяно-грузинской общественной организации “Наш дом – Грузия” С. Талитян, координатор Армянского союза помощи в Батуми Э. Акопян, директор общинного культурно-образовательного центра  им. А. Манташяна С. Ованнисян и другие.

В заключение были показаны фильмы об Арцахском движении, Республике Армении и Республике Арцаха, был организован прием.




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