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При взрыве в Лестере погибли четыре человека

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Полиция подтвердила гибель четырех человек в результате мощного взрыва, который произошел 25 февраля вечером в небольшом продовольственном магазине в английском Лестере. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщается в Twitter местных правоохранителей.

"Мы подтверждаем, что четыре человека погибли в результате взрыва в Лестере ночью", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правоохранителей. Отмечается также, что еще четверо пострадавших находятся в больнице.

Как в понедельник сообщила газета Daily Mail, в результате взрыва полностью разрушено двухэтажное здание, на первом этаже которого находился магазин. Издание опубликовало фотоснимки и видеозаписи с места ЧП, на которых запечатлен сильный пожар. О том, сколько людей могли находиться в магазине или в квартирах над ним во время инцидента, пока не известно.

Полиция Лестера проводит расследование совместно с пожарной службой. Стражи порядка отмечают, что пока не выявлено признаков того, что произошедшее может быть квалифицировано как теракт.




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