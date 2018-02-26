В Барселоне 19 человек пострадали во время протестов из-за визита короля

По меньшей мере 19 человек пострадали в ходе протестов в центре Барселоны в связи с приездом короля Испании Фелипе VI, как передает Арменпресс, об этом сообщает издание eldiario.es.

По данным издания, в воскресенье монарх прибыл на ужин по случаю открытия выставки Mobile World Congress. Визит короля Испании в Каталонию стал первым с момента проведения референдума о независимости автономии в октябре 2017 года.

Протест был организован так называемыми CDR — "комитетами защиты республики", которые ведут агитацию за независимость Каталонии и республиканские ценности в противовес монархическому Мадриду. Участники акции вышли на улицы по соседству с Дворцом каталонской музыки — концертным залом в Барселоне, куда монарх прибыл в 19.30 по местному времени (21.30 мск).

Как отмечает издание, несмотря на некоторые столкновения митингующих с сотрудниками правопорядка, в целом протест носил мирный характер. Как сообщили местные медицинские службы, в больницы были доставлены 19 человек с легкими травмами.

Агентство Europa Press со ссылкой на источники сообщило, что в ходе протестов полиция Каталонии задержала одного человека за нападение на сотрудника правоохранительных органов.