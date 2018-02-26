Выставку “Сотворение”, посвященную юбилею И. Айвазовского, посетили 56 000 человек

Выставку картин всемирно известного армянского художника-мариниста Ованеса (Ивана) Айвазовского “Сотворение”, которая проходила с 14 сентября 2017 г. по 15 февраля 2018 г. в Национальной картинной галерее Армении, посетили 56 000 человек, что стало рекордом. На выставке были показаны 56 живописных полотен, 26 графических работ, одна декоративно-прикладная и 20 документов. Среди экспонатов была знаменитая картина “Хаос. Сотворение мира”, сообщил корреспонденту «Арменпресс» директор галереи А. Цатурян.

Полный текст интервью на армянском языке смотрите по ссылке https://armenpress.am/arm/news/924017/hovhannes-ayvazovsku-hobelyanin-nvirvats-ararum-cucahandesy.html