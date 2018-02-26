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Армен Саргсян в Ливане принял участие в открытии фотовыставки, посвященной 30- летию Карабахского движения

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Кандидат в президенты РА А. Саргсян, находящийся в Ливане, 24 февраля принял участие в открытии в посольстве РА в Ливане выставки фотографий Зограба Маркаряна, посвященной 30-летию Карабахской освободительной борьбы. Выставка была организована посольством Армении и представительством Арцаха на Ближнем Востоке.

Как сообщили  «Арменпресс» из офиса А. Саргсяна, в своем выступлении кандидат в президенты обратился к решающей роли Арцахского движения на заре восстановления независимости Армении.  Он подчеркнул героическую самоотверженность добровольцев и их преданность идеалам свободы и независимости армянского народа.

А. Саргсям особо подчеркнул, что, несмотря на достигнутые победы, Армении и Арцаху  еще предстоит  решить множество проблем, для чего необходима совместная  ежедневная кропотливая работа.

Выборы четвертого президента РА пройдут 2 марта. После изменений, внесенных в Конституцию страны, избирать его будет парламент.




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