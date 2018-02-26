Nokia перевыпустила культовый «телефон-банан» 8110

HMD Global, разрабатывающая устройства под брендом Nokia, анонсировала возобновление продаж Nokia 8110 на выставке Mobile World Congress, как передает Арменпресс, об этом пишет Quartz.

Телефон с изогнутым корпусом и защитной крышкой на передней панели выпустили в 1996 году. Устройство окрестили "бананом" из-за его формы, но большую известность оно приобрело после того, как его использовали в фильме "Матрица".

Обновленная версия будет представлена в двух цветах: черном или желтом. Телефон сможет подключаться к 4G-сети и Wi-Fi, и на нем будут доступны несколько самых популярных приложений. Стоимость новой Nokia 8110 составит 79 евро.

Ранее HMD Global представила новую версию кнопочного телефона Nokia 3310.