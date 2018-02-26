Армянские шахматисты продолжают выступать на международном турнире «Aeroflot Open» в Москве.

Как сообщает «Арменпресс», в шестом туре вничью сыграли Тигран Петросян, Габриел Саргсян, Арам Акопян, Манвел Петросян и Шант Саргсян. Свою партию проиграл Айк Мартиросян.

После шестого тура Тигран Петросян отстает от лидера на пол-очка.

Турнир проходит в Москве с 19 февраля по 2 марта.