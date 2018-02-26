Республика Корея надеется на скорейшее начало диалога КНДР и США

Республика Корея надеется на начало в скором времени конструктивного диалога между КНДР и США. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Сеуле официальный представитель южнокорейского министерства объединения Пэк Тэ Хён.

"Надеемся на то, что конструктивные переговоры начнутся между Северной Кореей и США при подходящей возможности", - отметил он. Таким образом представитель министерства прокомментировал сообщения о готовности Пхеньяна к диалогу с Вашингтоном, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Днем ранее посетившая Республику Корея делегация КНДР согласилась параллельно развивать отношения с Сеулом и Вашингтоном. Как сообщил в воскресенье официальный представитель президента Республики Корея Ким Ый Гём, представители КНДР провели встречу с президентом Мун Чжэ Ином, в ходе которой обсудили в том числе ситуацию на Корейском полуострове.

Президент Республики Корея указал, что диалог между США и КНДР с целью улучшения двусторонних отношений и фундаментального решения проблем Корейского полуострова должен начаться как можно скорее. Представители народной республики "согласились, что отношения Северной Кореи и США должны развиваться параллельно с взаимоотношениями Пхеньяна и Сеула, и что у Севера есть "достаточные намерения для проведения диалога с США".

Делегация высокопоставленных чиновников из КНДР прибыла днем ранее в Южную Корею, чтобы посетить церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане. Во главе делегации находится заместитель председателя ЦК, заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль.

В начале текущего года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, а затем МОК согласовал участие в ней и северокорейских спортсменов. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.





