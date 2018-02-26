Армен Саргсян представил в Ливане свое видение преодоления стоящих перед Арменией вызовов

Кандидат в президенты РА Армен Саргсян 25 февраля в посольстве РА в Ливане встретился с руководителями армянских политических партий АРФ Дашнакцутюн, социал-демократической партии Гнчакян, Либерально-демократической партии, членами парламента Ливана и армянами - членами правительства Ливана.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе Армена Саргсяна, во время встречи, прошедшей в конструктивной обстановке, были обсуждены вопросы внутренней и внешней политики Армении, а также ряд актуальных проблем сохранения армянской идентичности.

А. Саргсян представил свое видение преодоления вызовов, стоящих перед Арменией, гармоничного развития страны, сохранения единства нации, а также очередность действий, которые будут предприняты для этого.

Участники встречи задавали вопросы на волнующие их темы, на которые получили исчерпывающие ответы.

Встреча прошла в теплой деловой обстановке, в которой была отмечена необходимость координации действий в будущем.

Выборы четвертого президента Республики Армении пройдут 2 марта. После изменения Конституции он впервые будет избираться парламентом страны.