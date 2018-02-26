Samsung представил новые смартфоны Galaxy S9 и S9+

Корпорация Samsung представила в Барселоне новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+, передает корреспондент ТАСС с презентации компании в рамках Mobile World Congress 2018.

Построенные на базе 10-нанометрового процессора новые модели оснащены 8-ядерным процессором. Смартфон Galaxy S9 имеет диагональ 5,8 дюймов, оперативную память 4 Гб и встроенную память 64 Гб. Диагональ Galaxy S9+ составляет 6,2 дюйма, смартфон имеет оперативную память 6 Гб и представлен в двух версиях: с 64 Гб встроенной памяти и с 256 Гб. При этом память смартфонов можно расширить до 400 Гб с помощью карты Micro SD. Новинки также получили улучшенную двойную 12-мегапиксельную камеру с режимом сверхзамедленной съемки и высокой чувствительностью и фронтальную камеру 8 Мп, сообщает Арменпресс.



