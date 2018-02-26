Гражданок Турции казнят в Ираке за связи с ИГ

Иракский суд приговорил как минимум 15 гражданок Турции к смертной казни через повешение за участие в террористической группировке "Исламское государство", как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник BBC News.

По информации некоторых источников, суд приговорил 16 женщин к пожизненному заключению. Осужденные признались в помощи подготовке нападений террористов или в том, что состояли в браке с участниками группировки. Их возраст колеблется от 20 до 50. В суде Багдада они появились в черной одежде, у четырех на руках были маленькие дети.

По подозрению в связях с ИГ в Ираке арестованы не менее 560 женщин и 600 детей. Несколько сотен из них сейчас под судом.