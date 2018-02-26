Число пострадавших в результате взрыва в Лестере увеличилось до шести

Шесть человек пострадали в результате мощного взрыва, прогремевшего в воскресенье вечером в небольшом продовольственном магазине в английском Лестере. Такую информацию привела медицинская служба города на своей странице в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших. "Шесть человек были доставлены в Королевскую больницу Лестера с места ЧП", - говорится в сообщении. По словам врачей, состояние двух пострадавших оценивается как критическое.

Как ранее информировала газета Daily Mail, в результате взрыва полностью разрушено двухэтажное здание, на первом этаже которого находился магазин. Издание опубликовало фотоснимки и видеозаписи с места ЧП, на которых запечатлен крупный пожар. О том, сколько людей могли находиться в магазине или в квартирах над ним во время ЧП, на данный момент не известно.

Тем временем, как информировал телеканал Sky News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, предварительные выводы следствия не указывают на то, что речь может идти о теракте.



