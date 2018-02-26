Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

На дорогах Армении идет снег


Министерство транспорта, связи и информационных технологий сообщает, что по состоянию на 09.30 26 февраля  на автодорогах Талина, Маралика, Артика, Ахуряна, Ашоцка, Апарана, Спитака, Ванадзора, Степанавана, Абовяна, Раздана, Севана, Арарата, Вайка и Сисиана идет снег.

Как сообщили «Арменпресс” из информационной службы министерства, на автодороге Артик - Алагяз местами гололед.

Дорожно-эксплуатационные службы занимаются расчисткой. Обработкой дорожного полотна солью и песком.

Все республиканские и межгосударственные дороги проходимы.


Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации