На дорогах Армении идет снег

Министерство транспорта, связи и информационных технологий сообщает, что по состоянию на 09.30 26 февраля на автодорогах Талина, Маралика, Артика, Ахуряна, Ашоцка, Апарана, Спитака, Ванадзора, Степанавана, Абовяна, Раздана, Севана, Арарата, Вайка и Сисиана идет снег.

Как сообщили «Арменпресс” из информационной службы министерства, на автодороге Артик - Алагяз местами гололед.

Дорожно-эксплуатационные службы занимаются расчисткой. Обработкой дорожного полотна солью и песком.

Все республиканские и межгосударственные дороги проходимы.