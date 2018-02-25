Армению на международном конкурсе песни “Евровидение-2018” представит Севак Ханагян с песней “Qami”

Армению на международном конкурсе песни “Евровидение-2018” представит Севак Ханагян с песней “Ками” (Ветер). Как сообщает Арменпресс, имя победителя стало известно в ходе шоу на Общественном телевидении Армении “Депи Евратесил” (К Евровидению).

Изначально за участие в конкурсе от Армении боролись 20 конкурсантов, однако в результате двух конкурсов в финал национального отбора вышли 10 участников. По итогам голосования профессионального международного жюри из 9 стран и армянских телезрителей победителем признан

63‑й конкурс песни «Евровидение» впервые пройдёт в столице Португалии городе Лиссабоне, благодаря победе Салвадора Собрала с песней «Amar pelos dois» на конкурсе предыдущего года, проходившем в Киеве, Украина. Первый и второй полуфиналы конкурса состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая 2018 года. Армения выступит в первом полуфинале.