Турция завершила первый этап проведения операции в Африне

Турция завершила первый этап проведения операции "Оливковая ветвь" в сирийском регионе Африн. Об этом сообщил в воскресенье телеканал HaberTürk.



Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, по его данным, вошедшие на территорию Арабской Республики военнослужащие из турецких районов Хатай и Килис объединились и сформировали линию в виде полумесяца вокруг Африна.

В конце января премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил журналистам о том, что республика будет проводить операцию в четыре этапа. Однако тогда он не раскрыл подробностей сказанного.

Турция объявила 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов на севере Сирии. По данным турецкого Генштаба, ВС сумели ликвидировать 2021 террориста, к которым в Анкаре относят бойцов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз".