Огонь Олимпиады в Пхёнчхане потушен

Огонь XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане потушен.

Сегодня Олимпийские игры были закрыты.

Как передает Арменпресс, во время церемонии закрытия состоялось награждение участниц лыжной гонки на 30 км. Медали вручил президент МОК Томас Бах, который передал знамя Олимпиады мэру Пекина, где состоятся ОИ-2022. Пекин станет первым городом, в котором повторились и зимние, и летние олимпийские игры.

Организаторы XXIII зимних Олимпийские игр на церемонии закрытия устроили феерическое зрелище, насыщенный удивительными свето-цветовыми и техническими новациями.