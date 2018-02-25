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В Гюмри отметили 153-летие  полководца Андраника Озаняна


25 февраля в Гюмри отметили 153-летие  полководца Андраника Озаняна. Торжественное мероприятие, по традиции, состоялось у  памятника великому воину.

По случаю 153-летия легендарного полководца  вице-мэр города Вагаршак  Мхитарян в сопровождении представителей культуры и простых граждан, возложил цветы  к  могиле Озаняна. 

Присутствующие  отмечали, что Андраника, отдавшего 30 лет борьбе против  османского ига, будут вечно помнить поколения.

«И  сегодня, через 153 года мы  преклоняем головы перед его памятью. И мы  будем чтить всех своих героев», - как передает Арменпресс, сказал глава областной  организации Еркарапа Юра  Алексанян.

 




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