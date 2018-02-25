В Гюмри отметили 153-летие полководца Андраника Озаняна
16:41, 25 Февраль, 2018
25 февраля в Гюмри отметили 153-летие полководца Андраника Озаняна. Торжественное мероприятие, по традиции, состоялось у памятника великому воину.
По случаю 153-летия легендарного полководца вице-мэр города Вагаршак Мхитарян в сопровождении представителей культуры и простых граждан, возложил цветы к могиле Озаняна.
Присутствующие отмечали, что Андраника, отдавшего 30 лет борьбе против османского ига, будут вечно помнить поколения.
«И сегодня, через 153 года мы преклоняем головы перед его памятью. И мы будем чтить всех своих героев», - как передает Арменпресс, сказал глава областной организации Еркарапа Юра Алексанян.