25 февраля в Гюмри отметили 153-летие полководца Андраника Озаняна. Торжественное мероприятие, по традиции, состоялось у памятника великому воину.

По случаю 153-летия легендарного полководца вице-мэр города Вагаршак Мхитарян в сопровождении представителей культуры и простых граждан, возложил цветы к могиле Озаняна.

Присутствующие отмечали, что Андраника, отдавшего 30 лет борьбе против османского ига, будут вечно помнить поколения.

«И сегодня, через 153 года мы преклоняем головы перед его памятью. И мы будем чтить всех своих героев», - как передает Арменпресс, сказал глава областной организации Еркарапа Юра Алексанян.