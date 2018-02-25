Водитель  машины, врезавшейся в рекламный столб на дороге Ереван-Ерасх, скончался на месте

25 февраля в 02:10 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что на дороге Ереван-Ерасх близ села Шаумян произошло ДТП, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что на 34 км дороги Ереван-Ерасх автомобиль Nissan Tiida с г/н 35 GA 723 (водитель А.В., 1981 г/р) съехал с проезжей части и врезался в рекламный щит. Водитель скончался на месте.

До приезда спасателей пассажира Р.М 1988 г/р доставили в Арташатский МЦ, а оттуда – в ереванский МЦ «Эребуни», где его состояние оценили как тяжелое.

Спасатели поднесли труп к машине скорой помощи, обесточили машину и погрузили на эвакуатор.