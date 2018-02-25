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Водитель  машины, врезавшейся в рекламный столб на дороге Ереван-Ерасх, скончался на месте


25 февраля в 02:10 часов  в МЧС РА поступило сообщение о том, что на дороге Ереван-Ерасх близ села Шаумян произошло ДТП, необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой  расчет.

Выяснилось, что на 34 км дороги Ереван-Ерасх автомобиль  Nissan Tiida с г/н 35 GA 723 (водитель А.В., 1981 г/р) съехал с проезжей части и врезался в рекламный щит. Водитель скончался на  месте.

До приезда спасателей пассажира Р.М 1988 г/р доставили в Арташатский МЦ, а оттуда – в ереванский  МЦ «Эребуни», где  его состояние  оценили как  тяжелое.

Спасатели поднесли труп к  машине  скорой помощи, обесточили машину и погрузили на  эвакуатор.




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