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Мэр Еревана почтил память полководца Андраника


По случаю 153-летия легендарного полководца Андраника Озаняна мэр Еревана Тарон Маркарян вместе  с вице-мэрами,  главами административных округов  столицы, духовными лицами, членами патриотического союза «Сасун-Тарон» и гражданами посетил воинский пантеон Ераблур и воздал дань памяти великого полководца.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии, состоялось поминальное  богослужение за упокой души Андраника и всех павших в освободительной борьбе.

Тарон Маркарян возложил цветы  к  могиле  Андраника и мемориалу  Неизвестного воина.




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