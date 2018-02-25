Мэр Еревана почтил память полководца Андраника

По случаю 153-летия легендарного полководца Андраника Озаняна мэр Еревана Тарон Маркарян вместе с вице-мэрами, главами административных округов столицы, духовными лицами, членами патриотического союза «Сасун-Тарон» и гражданами посетил воинский пантеон Ераблур и воздал дань памяти великого полководца.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии, состоялось поминальное богослужение за упокой души Андраника и всех павших в освободительной борьбе.

Тарон Маркарян возложил цветы к могиле Андраника и мемориалу Неизвестного воина.