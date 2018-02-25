В Армении потеплеет на 3-4 градуса

25 февраля днем, 28 февраля и 1-2 марта на территории республики погода ожидается без осадков. 26-27 февраля на значительной территории время от времени ожидаются осадки.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха 26 февраля ночью повысится на 3-4 градуса, затем существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 25 февраля днем, 28 февраля и 1-2 марта на территории республики погода ожидается без осадков. 26-27 февраля время от времени ожидаются осадки.