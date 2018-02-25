Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

В Армении потеплеет на 3-4 градуса


25  февраля днем, 28 февраля и 1-2 марта на территории республики погода ожидается без осадков. 26-27 февраля на значительной территории время  от времени ожидаются осадки.
Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура  воздуха 26 февраля ночью  повысится на 3-4 градуса, затем существенно не  изменится.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   МЧС РА, в Ереване 25  февраля днем, 28 февраля и 1-2 марта на территории республики погода ожидается без осадков. 26-27 февраля время  от времени ожидаются осадки.




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