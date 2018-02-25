Артем Далакян завоевал пояс чемпиона мира

Боксер из Днепра Артем Далакян стал третьим действующим украинским обладателем чемпионского титула.

Чемпион Европы по версии WBA Артем Далакян (16-0, 11 КО) в Инглвуде, США, победил американца Брайана Вилорию (38-6, 23 КО) и стал новым чемпионом мира WBA в наилегчайшем весе.

Как передает Арменпресс со ссылкой на analitikaua.net, 30-летний украинский боксер провел бой на очень хорошем уровне, владел преимуществом, был быстрее 37-летнего американца, больше наносил акцентированных ударов и хорошо работал в защите. В итоге, все трое рефери отдали победу Далакяну со счетом 118-110.

Бой за вакантный пояс чемпиона мира в наилегчайшем весе прошел в ночь с 24 на 25 февраля.