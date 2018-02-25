Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

Министр обороны  РА  присутствовал на церемонии присяги призывников по программе «Это я»


24 февраля находящийся в Арцахе  с рабочим  визитом министр обороны  РА Виген Саркисян, командующий  Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян, представители высшего руководства объединений и частей АО, а также родители призывников  присутствовали на торжественной церемонии присяги призывников по программе «Это я». 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   МО РА, министр обороны выразил уверенность, что в предстоящие  годы ребята, выбравшие  этот вариант службы, не только не  пожалеют об этом судьбоносном для  них решении, но и послужат положительным примером для  других парней допризывного возраста.  

«С сегодняшнего дня вы из носителей безопасности превращаетесь ее гарантами для  целого государства и народа. Вы вышли на  шаг вперед по сравнению со своими сверстниками, приняв нелегкое  решение. А  подобное  решение всегда выделяет лидера, отличника и удачливого человека от среднего. Желаю вам безопасной  службы, сильного победного духа и победы  над всеми своими сомнениями  - победы, которая вновь и вновь докажет всем вашим друзьям и близким, что ваше решение  было  верным и осмысленным», - сказал Виген Саркисян.

По окончании церемонии министр обороны РА  и высший  командный состав Армии обороны обсудили различные вопросы повестки военного сотрудничества двух армянских государств.

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации