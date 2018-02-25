Министр обороны  РА  присутствовал на церемонии присяги призывников по программе «Это я»

24 февраля находящийся в Арцахе с рабочим визитом министр обороны РА Виген Саркисян, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян, представители высшего руководства объединений и частей АО, а также родители призывников присутствовали на торжественной церемонии присяги призывников по программе «Это я».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, министр обороны выразил уверенность, что в предстоящие годы ребята, выбравшие этот вариант службы, не только не пожалеют об этом судьбоносном для них решении, но и послужат положительным примером для других парней допризывного возраста.

«С сегодняшнего дня вы из носителей безопасности превращаетесь ее гарантами для целого государства и народа. Вы вышли на шаг вперед по сравнению со своими сверстниками, приняв нелегкое решение. А подобное решение всегда выделяет лидера, отличника и удачливого человека от среднего. Желаю вам безопасной службы, сильного победного духа и победы над всеми своими сомнениями - победы, которая вновь и вновь докажет всем вашим друзьям и близким, что ваше решение было верным и осмысленным», - сказал Виген Саркисян.

По окончании церемонии министр обороны РА и высший командный состав Армии обороны обсудили различные вопросы повестки военного сотрудничества двух армянских государств.