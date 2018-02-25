В этом году мы  должны окончательно сформировать архитектуру территориального управления РА – премьер-министр провел совещание  в Лорийской области

24 февраля премьер-министр Карен Карапетян провел совещание в Лорийской области об итогах развития областных общин в 2017г. и планах на 2018г.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, губернатор Лорийской области Артур Налбандян представил главе правительства проделанное в 2017г. и основные макроэкономические показатели. ВВП основных отраслей экономики области составил 298.9 млрд др. (5.2% от республиканского ВВП), это по сравнению с 2016г рост на 103.8%.

Утверждена программа стратегии развития области на 2017-2025гг. в целом, в которой отражены предусмотренные для Лорийской области инвестиционные программы (от частных, донорских, международных и иных организаций) из бюджета РА и общинного бюджета в 2018г.

По словам Налбандяна предусмотренные в общинном бюджете-2017 сборы выполнены на 96.6% (7086.7 млн др. от 7333.3млн). по сравнению с 2016г. это выше на 11.1%. губернатор доложил, что не удалось обеспечить 100-процентные сборы по части земельного налога, что в основном обусловлено отсутствием собственников из республики.

Глава правительства подчеркнул, что вопрос должен быть урегулирован и поручил представить проекты решения.

По части строительства премьеру было доложено: в 2016г. число разрешений на строительство составило 114, в 2017г. – 212. Объем нового строительства составил 29686 кв/м против 17380 кв/м в 2016г. на 2018г. глава правительства поручил держать в центре внимания число предоставляемых разрешений и объемов строительства, считая приоритетом повышение эффективности.

«Число разрешений на строительство в 2017г. должно подсказать нам, каков должен быть объем в 2018г. Мы готовим закон по кондоминиумам и по внедрению нового института, и в этом необходимо активное участие. Тем самым мы хотим эффективный институт управленцев», - сказал Карен Карапетян.

По программе «Чистая Армения» было доложено, что с целью утилизации мусора, самоокупаемости и обеспечения необходимого уровня сбора в крупных общинах области предложены тарифы на уборку мусора. По бюджету-2018 предусмотрено 327.3 млн др. против предусмотренных 241.9 млн и фактических 226.2 млн в 2017г.

Премьер отметил, что показатели доходов и расходов на утилизацию в 2018г. должны быть сбалансированы.

«Если все общины области будут работать в таком ритме, мы сможем продолжить субсидирование пропорционально тому, насколько эффективно вы сможете организовать утилизацию. На следующей неделе мы будем пересматривать все общинные бюджеты: доходы по утилизации должны быть выше расходов. Поставьте себе планку и выполните ее», - сказал премьер.

Относительно дорожного строительства премьер поручил представить нестандартные предложения по части ремонта дорог: «В 2018г. мы должны окончательно сформировать архитектуру территориального управления РА. Каждое управление должно четко знать свою программу, свою статистику и свои задачи. Вы должны четко знать о каждой проблеме на местах, а также следить за тем, что мы будем постепенно зонировать территорию, особенно для больших городов», – сказал премьер-министр.

В области сельского хозяйства премьеру было доложено, что пахотных земель 42000 га, из них используются 30000-33000 га, а из-за состояния системы орошения всего 9000 га орошаемых земель. Премьер поручил рассмотреть вариант: если потенциальный инвестор сможет решить вопрос водоснабжения, то можно рассмотреть возможность предоставления ему части земли.

Относительно отсутствия противоградных установок глава правительства сообщил, что внедряется новая система противоградной защиты: будет 36 установок, которые покроют всю сельскохозяйственную территорию.

По части инвестиций было доложено: в текущем году осуществлено 34 млрд 645 млн др., создано 950 рабочих мест – в основном в сфере легкой промышленности. В 2018г. предполагается 22 млрд др. инвестиций только в частном секторе, 1122 рабочих места.

Что касается туризма, то в марте завершится процесс паспортизации области. В 2017г. было 200000 туристов, что вдвое больше, чем в 2016г..

Карен Карапетян отметил, что для активизации туризма в Лорийской области необходимо повысить информированность о достопримечательностях и усовершенствовать инфраструктуру.

Также было доложено, что отмечен рост платных услуг в сфере здравоохранения.

В сфере образования: в 17 школах 10 общин области создан ряд смарт-классов, на которые выделено 128.0 млн др.

Премьер подчеркнул особую важность изучения иностранных языков в сельских школах: «Каким я вижу гражданина будущего? Наш ребенок должен быть злоровым, поэтому важно занятие физкультурой в школе. Гражданин Армении должен знать как минимум три языка, и это должно стать не просто модным, а необходимым. Мы должны обеспечить в школе высокий уровень изучения естественных наук, языков, информационных технологий, физкультуры, робототехники, основ бизнеса и др.», - скзал Карен Карапетян.