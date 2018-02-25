Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

В этом году мы  должны окончательно сформировать архитектуру территориального управления РА – премьер-министр провел совещание  в Лорийской области


24 февраля премьер-министр Карен Карапетян  провел совещание  в Лорийской области об итогах развития  областных общин в  2017г. и планах на 2018г.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, губернатор Лорийской области Артур Налбандян представил главе  правительства проделанное в 2017г. и основные  макроэкономические  показатели.  ВВП основных отраслей экономики области составил  298.9 млрд др. (5.2% от республиканского ВВП), это по сравнению с 2016г рост на 103.8%.

Утверждена программа стратегии развития области на 2017-2025гг. в целом, в которой отражены предусмотренные для  Лорийской области инвестиционные программы (от частных, донорских, международных и иных организаций) из  бюджета РА и общинного бюджета в 2018г.

По словам Налбандяна предусмотренные в общинном бюджете-2017 сборы выполнены на 96.6% (7086.7 млн др. от 7333.3млн). по сравнению с 2016г. это выше на 11.1%. губернатор доложил, что не удалось обеспечить 100-процентные сборы по части земельного налога, что в основном обусловлено отсутствием собственников из республики.

Глава  правительства подчеркнул, что вопрос должен быть урегулирован и поручил представить проекты  решения. 

По части строительства премьеру  было доложено: в 2016г. число разрешений  на  строительство составило  114,  в 2017г. – 212. Объем нового строительства  составил 29686 кв/м против  17380 кв/м в 2016г. на 2018г. глава  правительства поручил держать в центре  внимания число предоставляемых разрешений и объемов  строительства, считая приоритетом повышение  эффективности.

«Число разрешений  на  строительство в 2017г. должно подсказать нам, каков должен быть объем в 2018г. Мы  готовим закон по кондоминиумам и по внедрению нового института, и в этом необходимо активное  участие. Тем самым мы  хотим эффективный  институт управленцев», - сказал Карен Карапетян. 

По программе  «Чистая Армения» было доложено, что с целью утилизации мусора,  самоокупаемости и обеспечения  необходимого уровня сбора в крупных общинах области предложены тарифы на уборку мусора. По бюджету-2018 предусмотрено 327.3 млн др. против предусмотренных 241.9 млн  и фактических  226.2 млн  в 2017г.

Премьер отметил, что показатели доходов  и расходов на утилизацию в 2018г. должны быть сбалансированы. 

«Если все общины  области будут работать в таком ритме, мы  сможем продолжить субсидирование пропорционально тому, насколько эффективно вы сможете организовать утилизацию. На следующей  неделе мы  будем пересматривать все  общинные бюджеты: доходы по утилизации должны быть выше  расходов. Поставьте  себе планку и выполните ее», - сказал премьер.  

Относительно дорожного строительства премьер поручил представить нестандартные предложения по части ремонта дорог: «В 2018г. мы  должны  окончательно сформировать  архитектуру территориального управления РА. Каждое  управление  должно четко знать свою программу, свою статистику и свои задачи. Вы должны  четко знать о каждой проблеме  на  местах, а также следить за тем, что мы будем постепенно зонировать территорию, особенно для  больших городов», – сказал  премьер-министр.

В области сельского хозяйства премьеру  было доложено, что пахотных земель 42000 га, из них используются 30000-33000 га, а из-за состояния системы  орошения всего 9000 га орошаемых земель.  Премьер поручил рассмотреть вариант: если потенциальный инвестор сможет решить вопрос водоснабжения, то можно рассмотреть возможность   предоставления  ему  части земли.  

 Относительно отсутствия  противоградных установок глава правительства сообщил, что внедряется новая система противоградной защиты: будет 36 установок, которые  покроют всю сельскохозяйственную территорию. 

По части инвестиций было доложено: в текущем году осуществлено  34 млрд 645 млн др., создано 950 рабочих мест – в основном в  сфере легкой промышленности. В 2018г. предполагается 22 млрд др. инвестиций только в  частном секторе, 1122 рабочих места.

Что касается туризма, то в марте завершится процесс паспортизации области. В 2017г. было 200000 туристов, что вдвое  больше, чем в 2016г..

Карен Карапетян отметил, что для  активизации туризма  в  Лорийской области необходимо повысить информированность о достопримечательностях и усовершенствовать инфраструктуру.

Также было доложено, что отмечен рост платных услуг в сфере здравоохранения.

В сфере образования:  в 17 школах 10 общин области создан ряд смарт-классов, на которые  выделено  128.0 млн др.

Премьер подчеркнул особую важность изучения  иностранных языков в сельских школах: «Каким я вижу гражданина будущего? Наш ребенок  должен быть злоровым, поэтому  важно занятие  физкультурой в  школе.  Гражданин Армении должен знать как  минимум три языка, и это должно стать не  просто модным, а необходимым. Мы должны обеспечить    в школе высокий уровень изучения естественных наук, языков, информационных технологий, физкультуры, робототехники, основ бизнеса и др.», - скзал Карен Карапетян.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации