Российские  хоккеисты – чемпионы  Олимпиады

На XXIII зимних Олимпийских играх российская хоккейная сборная в финальном матче (в дополнительное время) обыграла команду Германии со счетом 4:3.

Как передает Арменпресс, в первом тайме россияне открыли счет. Шайбу забил Вячеслав Войнов. Во втором периоде немцы уравняли счет.

Отличился Феликс Шутц. Россияне вновь обошли немцев (Никита Гусев), однако всего через 10 секунд счет снова сравнялся. Немцы вырвались вперед на 56 минуте, однако за 55 секунд до окончания 3 периода счет стал 3:3. Победитель определился в дополнительное время, когда россияне атаковали ворота немцев и стали чемпионами.

Бронзовые медали достались канадцам, которые победили чехов со счетом 4:6.

Закрытие XXIII зимних Олимпийских игр состоится 25 февраля в 15:00 по ереванскому времени.