Боксер Гурген Ованисян фишел в финал турнира  «Странджа»

Член сборной Армении боксер Гурген Ованисян вышел в финал турнира «Странджа».

Как передает Арменпресс, в проходящем в Софии авторитетный турнире «Странджа» представитель Армении в супертяжелом весе Гурген Ованисян вышел в финал, обеспечив себе как минимум серебро. В полуфинале он одержал победу над представителем Китая. За золотую медаль Ованисян будет бороться с болгарским спортсменом.

Остальные армянские боксеры, вышедшие в четвертьфинал, потерпели поражение.