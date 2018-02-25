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Боксер Гурген Ованисян фишел в финал турнира  «Странджа»


Член сборной  Армении боксер Гурген Ованисян вышел в финал турнира  «Странджа».

Как  передает Арменпресс, в проходящем в  Софии авторитетный турнире «Странджа» представитель Армении в супертяжелом весе Гурген Ованисян вышел в финал, обеспечив себе  как  минимум серебро. В  полуфинале он одержал победу над представителем Китая. За золотую медаль Ованисян будет бороться с болгарским спортсменом.

Остальные армянские боксеры, вышедшие в  четвертьфинал, потерпели поражение.




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