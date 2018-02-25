Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

Тигран Петросян уступил лидерские позиции в  Aeroflot Open


Гроссмейстер Тигран Петросян уступил лидерские позиции  в проходящем в Москве международном турнире Aeroflot open.

Как  передает Арменпресс, в 5 туре соперником Петросяна  был Дмитрий  Гордивский. Партия  завершилась вничью. У Тиграна Петросяна сейчас 4 очка, он на пол-очка отстает от лидера Владислава Артемьева.

Из других членов команды Армении победу отметили  Габриел Саркисян, Армен Микаелян. Очко поделили Айк Мартиросян, Арам Акопян и Мануел Петросян.

Проходящий в  Москве  международный турнир Aeroflot open  стартовал 19 февраля и завершится 2 марта.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации