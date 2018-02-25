Тигран Петросян уступил лидерские позиции в  Aeroflot Open

Гроссмейстер Тигран Петросян уступил лидерские позиции в проходящем в Москве международном турнире Aeroflot open.

Как передает Арменпресс, в 5 туре соперником Петросяна был Дмитрий Гордивский. Партия завершилась вничью. У Тиграна Петросяна сейчас 4 очка, он на пол-очка отстает от лидера Владислава Артемьева.

Из других членов команды Армении победу отметили Габриел Саркисян, Армен Микаелян. Очко поделили Айк Мартиросян, Арам Акопян и Мануел Петросян.

Проходящий в Москве международный турнир Aeroflot open стартовал 19 февраля и завершится 2 марта.