Вучич заявил, что никогда не введет санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не станет вводить санкции против России даже в условиях евроинтеграции.



"Да, мы находимся на европейском пути, но мы не собираемся жертвовать нашими традиционными ценностями и традиционными отношениями. Мы не собираемся вводить санкции в отношении России, во всяком случае, пока я являюсь президентом и пока у моей партии есть большинство в парламенте", — как передает Арменпресс, сказал Вучич в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия 1"



Он добавил, что Сербия намерена сотрудничать со всеми, чтобы защитить свои интересы и реализовать европейский путь развития страны, не прерывая отношения с остальными традиционными партнерами.

