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Притязания президента Азербайджана в отношении Армении встретили негативный международный отклик – Eurasianet


Притязания президента  Азербайджана в отношении Армении и его желание «вернуть исконные земли» встретили негативный международный  отклик и вылились в  серьезный  дипломатический скандал для  азербайджанской стороны – Россия  и Франция открыто призвали Баку прекратить провокационные заявления.

Как  передает Арменпресс,  об этом пишет аналитик  EurasianetБредлиДжардин в статье «Притязания президента  Азербайджана в отношении Армении встретили негативный международный  отклик».

Он  отмечает заявление  Алиева о Ереване как «исторической азербайджанской земле», сделанное им 9 февраля на съезде партии «Йени Азербайджан».

Как  пишет автор, не  заставил себя  ждатьответ президента  Армении, который 12 февраля заявил: «Пока они будут пребывать в грезах и бредить о захвате Еревана или Зангезура, мы не можем питать никаких надежд на решение  проблемы». 

Автор отмечает, что и международный отклик последовал так же быстро. В частности, спикер МИД России Мария Захарова призвала руководство Азербайджана воздержаться от подобных заявлений, которые  отнюдь не  способствуют снижению напряженности.

Джардин пишет, что после  России пришел ответ и МИД Франции, который также призвал прекратить такие  заявления, которые провоцируют рост напряженности между  двумя странами и препятствуютрешению карабахской проблемы.

Автор Eurasianet отмечает, что армянская сторона посчитала международный отклик  недостаточным. Спикер МИД РА Тигран Балаян, в  частности, заявил, что «отсутствие  адекватного ответа  международной общественности за территориальные  притязания  Ильхама  Алиева окрылило министра обороны Гасанова на повторение применения силы» (Закир Гасанов заявил, что «война  может повториться в любой момент»).

БредлиДжардин напоминает, что Алиев выступал с такими заявлениями и раньше. Он отмечает, что некоторые  комментаторы связывают его последние  воинственные заявления с президентскими выборами. 

Джардин привлекает внимание к  тому обстоятельству,  что голосование занового президента  Азербайджана состоится через два  дня  после завершения  срока президентства Сержа Саргсяна. Автор пишет, что лидер Армении с переходом на парламентскую систему предполагает занять пост главы правительства.

 

 

 




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