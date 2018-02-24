Притязания президента Азербайджана в отношении Армении встретили негативный международный отклик – Eurasianet

Притязания президента Азербайджана в отношении Армении и его желание «вернуть исконные земли» встретили негативный международный отклик и вылились в серьезный дипломатический скандал для азербайджанской стороны – Россия и Франция открыто призвали Баку прекратить провокационные заявления.

Как передает Арменпресс, об этом пишет аналитик EurasianetБредлиДжардин в статье «Притязания президента Азербайджана в отношении Армении встретили негативный международный отклик».

Он отмечает заявление Алиева о Ереване как «исторической азербайджанской земле», сделанное им 9 февраля на съезде партии «Йени Азербайджан».

Как пишет автор, не заставил себя ждатьответ президента Армении, который 12 февраля заявил: «Пока они будут пребывать в грезах и бредить о захвате Еревана или Зангезура, мы не можем питать никаких надежд на решение проблемы».

Автор отмечает, что и международный отклик последовал так же быстро. В частности, спикер МИД России Мария Захарова призвала руководство Азербайджана воздержаться от подобных заявлений, которые отнюдь не способствуют снижению напряженности.

Джардин пишет, что после России пришел ответ и МИД Франции, который также призвал прекратить такие заявления, которые провоцируют рост напряженности между двумя странами и препятствуютрешению карабахской проблемы.

Автор Eurasianet отмечает, что армянская сторона посчитала международный отклик недостаточным. Спикер МИД РА Тигран Балаян, в частности, заявил, что «отсутствие адекватного ответа международной общественности за территориальные притязания Ильхама Алиева окрылило министра обороны Гасанова на повторение применения силы» (Закир Гасанов заявил, что «война может повториться в любой момент»).

БредлиДжардин напоминает, что Алиев выступал с такими заявлениями и раньше. Он отмечает, что некоторые комментаторы связывают его последние воинственные заявления с президентскими выборами.

Джардин привлекает внимание к тому обстоятельству, что голосование занового президента Азербайджана состоится через два дня после завершения срока президентства Сержа Саргсяна. Автор пишет, что лидер Армении с переходом на парламентскую систему предполагает занять пост главы правительства.