Бако Саакян и Виген Саргсян обсудили ряд вопросов, касающихся строительства армии

24 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра обороны Республики Армения Вигена Саргсяна.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

В ходе встречи, в которой принял участие министр обороны НКР Левон Мнацаканян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества двух армянских республик в данной сфере.