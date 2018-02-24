Бако Саакян и Виген Саргсян обсудили ряд вопросов, касающихся строительства армии
24 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра обороны Республики Армения Вигена Саргсяна.
Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
В ходе встречи, в которой принял участие министр обороны НКР Левон Мнацаканян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества двух армянских республик в данной сфере.
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