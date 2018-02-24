В пространстве ЕАЭС Армения отметила самые высокие показатели в ряде важных отраслей – эксперт

В пространстве ЕАЭС Армения отметила самые высокие показатели в ряде важных отраслей экономики.

Об этом на пресс-конференции в пресс-клубе Арменпресс сообщил координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян.

«После тяжелейших 2015-16 годов Россия отметила рост более 1% и встала на путь стабильного развития, что имеет весьма важное значение для малых экономик в пространстве ЕАЭС. Армения и Киргизия отметили самые высокие показатели в ряде важных отраслей экономики», - сказал он.

По его словам, прогнозы Евразийского экспертного клуба (вопреки прогнозам международных и рейтинговых организаций) оправдались, и в 2017г. Армения отметила рост ВВП на 4%. «Рост зафиксирован по ряду важных направлений: промышленность, торговля, экспорт и импорт, а рост строительства составил 3%», - добавил эксперт.

Что касается спада в сельскохозяйственном секторе, то Сафарян отметил, что у них есть свое объяснение, которое они озвучат после публикации НСС. При этом он добавил, что с/х продукция также отметила двузначный рост.

Относительно 7% роста трансферов Сафарян сказал, что львиная доля принадлежит трансферам из России. «Показатель 1 млрд 200 млн долларов говорит о привлекательности России для выезжающих Армении на заработки. На первом месте Россия – 63%, затем США – 14% и Украина – 5,5%», - сказал эксперт, утверждая, что в ближайшие годы Россия останется приоритетной страной.

Относительно прогнозов на 2018г. Сафарян отметил: «Хотя аналитики предсказывают спад физического расширения экономики Армении и рост ВВП в 2.5% (а в 2019г. – 5.5%), мы прогнозируем, что при сохранении объемов инвестиций-2017 в 2018 году, то и этот год может быть удачным, ибо тенденции роста сохраняются».