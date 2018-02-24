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В пространстве ЕАЭС Армения отметила самые высокие показатели в ряде важных отраслей – эксперт


В пространстве ЕАЭС Армения  отметила самые  высокие  показатели в ряде важных отраслей экономики. 

Об этом на пресс-конференции в  пресс-клубе  Арменпресс сообщил координатор Евразийского  экспертного клуба Арам Сафарян.

«После  тяжелейших 2015-16 годов Россия отметила рост более 1% и встала на  путь стабильного развития, что имеет весьма  важное  значение для  малых экономик в  пространстве ЕАЭС. Армения  и Киргизия отметили самые  высокие  показатели в ряде важных отраслей экономики», - сказал он. 

По его словам, прогнозы  Евразийского  экспертного клуба (вопреки  прогнозам международных и рейтинговых организаций) оправдались,  и в 2017г. Армения отметила рост ВВП на 4%. «Рост зафиксирован по ряду важных направлений: промышленность, торговля, экспорт и импорт, а рост строительства составил 3%», - добавил эксперт.

Что касается спада в сельскохозяйственном секторе, то Сафарян отметил, что у  них есть свое  объяснение, которое они озвучат после  публикации НСС. При этом он добавил, что с/х продукция  также отметила двузначный рост. 

Относительно 7% роста  трансферов Сафарян сказал, что львиная доля принадлежит трансферам из России. «Показатель 1 млрд 200 млн долларов говорит о привлекательности России для  выезжающих Армении на заработки. На первом месте Россия – 63%, затем США – 14% и Украина – 5,5%», - сказал эксперт, утверждая, что в ближайшие  годы  Россия  останется приоритетной страной.  

Относительно прогнозов на 2018г. Сафарян отметил: «Хотя  аналитики предсказывают спад физического расширения  экономики Армении  и рост ВВП в 2.5% (а в 2019г. – 5.5%),  мы  прогнозируем, что при сохранении объемов  инвестиций-2017 в 2018 году, то и этот год может быть удачным, ибо тенденции роста сохраняются».




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