Артур Багдасарян избран председателем партии «Оринацеркир»

На XV съезде партии «Оринацеркир» («Страна закона») председателем избран Артур Багдасарян.

Как передает Арменпресс, кандидатуру Артура Багдасаряна предложила ЭгинеБишарян. Артур Багдасарян был избран единогласно.

Новоизбранный председатель сообщил, что на днях состоялся внеочередной съезд партии «Армянское возрождение», в ходе которой партии и общественные организации, в свое время присоединившиеся к ПСЗ и сформировавшие партию «Армянское возрождение», решили отделиться, в результате чего партия «Армянское возрождение» приняла решение о роспуске.

Артур Багдасарян отметил, что после этого были долгие обсуждения, по итогам которых было принято решение созвать внеочередной съезд ПСЗ и наметить план дальнейших действий.