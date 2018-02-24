Севак Амроян презентовал новый видеоклип

Известный певец Севак Амроян попробовал свои силы в жанре классической песни.

Как передает Арменпресс Life, певец разместил на своей странице в Facebook знаменитый «Крунк» Комитаса и ждет отклика общественности.

За 16 часов клип набрал 2500 просмотров.