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Севак Амроян презентовал новый видеоклип


Известный певец  Севак  Амроян попробовал свои силы в жанре классической песни.

Как  передает Арменпресс Life, певец разместил на своей странице в Facebook знаменитый «Крунк» Комитаса и ждет отклика общественности.

За 16 часов клип набрал 2500 просмотров.




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