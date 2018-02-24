Президент Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС РА

Президент Серж Саргсян 24 февраля подписал ряд законов, принятых НС РА: о проведении изменений в Закон РА «О лицензировании», о проведении изменений в Закон РА «О государственной пошлине», о проведении изменений в Закон РА «Об автомобильном транспорте», о проведении изменений в Кодекс РА «Об административных правонарушениях», о внесении дополнений в Закон РА «Об играх с выигрышем, интернет-играх и игорных домах», о проведении изменений в Закон РА «О безопасном применении атомной энергии в мирных целях».

Об этомАрменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.