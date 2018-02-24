Время в Ереване: 11:07:36,   24 Февраль

Асмик Погосян назначена советником президента РА


24 февраля президент РА Серж Саргсян подписал указ, согласно которому Асмик Погосян назначена советником президента  РА.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

 




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